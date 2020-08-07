UFC жестко наказала армянина, устроившего провокацию против Азербайджана

Спортивная организация UFC оштрафовала американского бойца армянского происхождения Эдмена Шахбазяна за устроенную провокацию перед своим боем, сообщает Day.Az.

Напомним, что 2 августа в Лас-Вегасе состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 173.

Вышедший на ринг Шахбазян вывесил в своем углу "флаг" сепаратистов Нагорного Карабаха.

Однако провокация не принесла успеха армянину. Ветеран UFC Дерек Брансон нокаутировал Шахбазяна уже во втором раунде.

После этого генеральное консульство Азербайджана в Лос-Анджелесе направило руководству UFC письмо протеста в связи с фактом демонстрации на турнире т.н. "флага" незаконного режима, созданного Арменией на оккупированных территориях Азербайджана. С протестом выступили и посольства Азербайджана и Турции во многих странах.

Проведя расследование, UFC приняла решение об уволении сотрудника промоушена, который должен был проверять спортсменов, выходящих в октагон, и флаги, которые они собираются нести.

Затем был оштрафован сам Шахбазян, а главный спонсор турнира - компания Reebok - лишила спортсмена финансирования в качестве штрафной меры.

В интервью армянским СМИ тренер и менеджер бойца Эдмонд Тарвердян признал, что они ошиблись.

"На нас поступили жалобы со стороны посольств Турции и Азербайджана в ряде стран из-за того, что Эдмен Шахбазян вышел в октагон с флагом "НКР". Руководство UFC оштрафовало нас, а также уволило сотрудника UFC с 20-летним стажем, который должен был проверить спортсмена перед выходом на ринг. Признаюсь, мы ошиблись", - сказал Тарвердян.

Судя по заявлениям Тарвердяна, помимо штрафа на него обрушился и гнев главы UFC Дэйна Уайта, который и принял решение об увольнении своего сотрудника.

Именно поэтому Тарвердян и начал в спешном порядке оправдываться и просить прощения. Каждый, кто хотя бы немного интересуется смешанными единоборствами, знает, что UFC - это структура, которую интересуют только деньги, и Дэйна Уайт создал настоящую машину по зарабатыванию огромных денег. И он точно не заинтересован в провокациях сепаратистов, которые наносят удар по имиджу UFC.