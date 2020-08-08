Вор, лжец и лишенец Эмин Гусейнов озвучил "ультиматум"

Квинт Гораций Флакк, с усмешкой выслушав угрозы в свой адрес, отвечал: "Волк зубами, бык рогами угрожает. Эти же угрозы смешны".

Действительно, трус посылает угрозы только тогда, когда он уверен в безопасности. Как живущий ныне в Швейцарии Эмин Гусейнов.

... 2015 год, июнь. Скрывающийся в посольстве Швейцарии Эмин Гусейнов собирается покидать Азербайджан. Точнее, сбежать из страны - любыми путями, хоть в контейнере, хоть складываясь в чемодане - в три погибели.

Единственной мечтой его было как можно скорее убежать, исчезнуть, дабы не попасть в скамью подсудимых.

Ибо в отношении его, главы непрезентабельной НПО "Института свободы и безопасности репортеров" (ИСБР) Генпрокуратура страны возбудила уголовное дело по статьям УК 192.2.2 (незаконное предпринимательство), 213.2.2 (уклонение от уплаты налогов) и 308.2, и решением суда от 19 августа 2014 года в отношении его была избрана мера пресечения в виде ареста.

В ходе проведенного расследования было установлено, что Эмин Гусейнов, занимаясь незаконной предпринимательской деятельностью в качестве главы ИСБР имел доходы в особо крупном размере 1575956 манатов и уклонился от уплаты налогов на сумму 247551 манат.

С 7 июля 2014 года Эмину Гусейнову следственные органы неоднократно направляли повестки, однако с августа 2014 года он сбежал и скрылся в посольстве Швейцарии в Азербайджане.

Десять месяцев он жил в посольстве, в выделенной ему тесной коморке, боясь показаться даже у окна - как потом он сам расскажет, сравнивая себя чуть ли не с Джулианом Ассанжом, тоже сбежавшем от полиции и нашедшего пристанище в эквадорском посольстве в Лондоне.

2015-й год, июнь. После длительных переговоров с МИД Швейцарии, Баку согласился позволить Гусейнову уехать из страны вместе с главой МИД Швейцарии Дидье Бурхалтером. С одним условием - беглый "правозащитник" должен выплатить все долги по налогам.

Происходит поразительное событие: "обычный журналист, честный правозащитник, живущий исключительно на гонорары от статей", как он сам всегда утверждал, в течении дня находит искомую сумму в 247,5 тысяч манатов и пишет заявления об отказе от гражданства.

Да, он в посольстве отказался быть гражданином страны, ради интересов которой, как сам любил говорить, "живет и творит".

15 июня того же года. Эмин Гусейнов покидает Баку на борту самолета с высокопоставленным швейцарским дипломатом Дидье Буркхальтером, побывавшим в Баку на открытие 12 июня Европейских игр.

В Женеве, обосновавшись на маленькой казенной квартирке, Э.Гусейнов подает прощение о политическом убежище. И получает его, став очередным беглым.

Как все беглые "политические" из страны, он тут же начал активную деятельность для утверждения своего статуса: ведь его хозяева могли и засомневаться в качествах новоприобретенного индивида в роли обиженного, оскорбленного и ненавидящего не только власть, но и граждан бывшей страны.

Эмин Гусейнов за последние пять лет подтвердил свое реноме: он в своем амплуа, борется за подачки с барского стола, за гранты.

Дело дошло до того, что ярая и агрессивная оппозиционная журналистка Хадиджа Исмаилова, на что пылающая ненавистью ко всему, что не одобрено Западом и его боссами, пыталась заверить международные организации в нечистоплотности небеизвестного грантометателя Эмина Гусейнова. Она засыпала донорские организации анонимными и подписанными донесениями на Э.Гусейнова, обвиняя его в воровстве и нечестности. Основатель "Мейдан ТВ" Эмин Милли тоже разделял "правдоискательства" Исмаиловой, обзывая Э.Гусейнова вором, лжецом, двуличным и хапугой.

Свара была еще та - грызня за донорские гранты. Хадиджа добилась своего: она очень серьезно подмочила реноме Эмина Гусейнова на Западе. А их переписка в соцсетях вылилась в обмен помоями.

Эмин Гусейнов заявлял, мол, некоторые товарищи по цеху не скрывали своего восторга после закрытия его офиса в Баку и выдворения из страны. Дескать, его выдворение позволило конкурентам полностью прибрать к рукам налаженную годами систему перераспределения грантовых денег.

В 2018 году же Эмин Гусейнов обвинил американскую организацию "Freedom House" в том, что, несмотря на заверения и обещания финансировать революционный процесс в Азербайджане, политическим активистам не удалось заполучить нужных для дела революции финансовых вливаний. Обвинения Э.Гусейнова вызвали краяйнее недовольство самой "Freedom House", и ответная реакция американцев не заставила себя долго ждать. Американцы открыто заявили, что не вели никаких переговоров с Эмином, и озвученная им критика беспочвенна и неправдива. Хозяева обвинили своего слугу во лжи.

Далее следует грустная и скучная стезя Эмина Гусейнова, когда он, найдя малейшую возможность заработать, всегда и везде становился по ту сторону баррикад, рядом с нацеленными на нашу страну организациями и людьми. Нет ни одной встречи, обсуждения, конференции или пресс-конференции с участием Эмина Гусейнова, где он бы выступал с позиций защиты интересов Азербайджана. Не властей, не государственных структур - а интересов страны, граждан, самого государства.

Не было такого. Было другое, когда Эмин Гусейнов поддерживал позиции армян в нападках на нашу страну, соглашался во всем с откровенными врагами государства. И таких примеров очень много, увы.

В прошлом месяце, когда Армения попыталась вероломно напасть на Азербайджан и подвергла жесточайшему обстрелу Товузский район, тысячи и тысячи азербайджанцев во многих столицах мира вышли на мирные акции - они выразили полную поддержку государству, армии, народу и главнокомандующему. Они скандировали лозунги "Остановите армянскую агрессию", "Карабах - это Азербайджан!", "Армения игнорирует международное право", "Верховный Главнокомандующий, мы твои солдаты!", "Азербайджан сражается за право и правду!"

В нескольких городах азербайджанцы подверглись нападениям армян, которые в своем зверином буйстве пытались терроризировать, бить и убивать наших соплеменников.

Среди участников акции не оказалось Эмина Гусейнова. Оказывается, по его мнению, справедливость выражается только в оппозиционности к властям.

Он не пришел и промолчал - как всегда молчит, когда армяне лгут, впадают в истерику и берут в мишень нашу страну.

Напомним, что в Швейцарии, почуяв запах денег и получив конкретные задания от своих истинных хозяев, он превратился в правдоруба и обличителя в одном флаконе. Тут пригодилась маска "защитника демократии в Азербайджане".

Теперь же Эмин Гусейнов нацепил маску либертарианца, космополита и миротворца: он взывает азербайджанцев и армян к мирному сосуществованию, отказу от насильственных действий и т.д.

Можно ли верить в патриотические позывы, обличения и чувство справедливости Эмина Гусейнова?

Думаем, нет.

Э.Гусейнов сперва запинаясь, витиевато, а потом обнаглев, открытым текстом обвинил официальный Баку, то есть страну и государство в инсценировках, принуждениях людей к политическим акциям и т.д.

И вот, ныне он неистовствует - на днях Эмин Гусейнов озвучил ультиматум в адрес руководства Азербайджана. Стоя в маленькой кухне своей коморки, он, придав лицу ожесточенное и строгое выражение - Гусейнов так думал - начал обвинять руководство Азербайджане в кампании "травли" против него, любимого.

Оказывается, Азербайджан пытается надавить на ярого и пламенного борца со Злом путем фальсификации: точнее, речь идет о национальной принадлежности покойной матери братьев Гусейновых.

Хотя назвать или считать братьев Гусейновых - Эмина и Мехмана - свободными блогерами, правозащитниками или общественными деятелями - значить, оскорбить саму суть правозащитной деятельности, где десятки и сотни настоящих борцов, рискуя жизнями, боролись и спасали, обличали и доказывали, тем самым вписав свои имена в анналы истории.

Напомним, что Фирангиз Ибрагим гызы Гусейнова (девичья фамилия Бадирзаде), покойная мать братьев Эмина и Мехмана Гусейновых, которые активно борются за "демократию и права азербайджанцев", была армянкой по национальности.

Согласно документам, Ибрагим Бадирзаде и Мария Яруллаевна Тайнулина (крымская татарка) на самом деле удочерили Франгиз Бадирзаде.

Изучение архивов показало, что мать братьев Гусейновых изначально носила имя Евгении Григорьевны Ованесовой. Свидетельство о рождении доказывает, что ее матерью является армянка Арфения Сергеевна Ованесова. Графа с именем отца пуста (скорее всего отчество Григорьевна было добавлено позже).

В документах подчеркнуто, что Евгения Ованесова на самом деле была удочерена Ибрагимом Бадирзаде и Марией Найтулиной. В связи с этим прежняя фамилия Ованесова была вычеркнута и заменена на Бадирзаде.

В 1967 году в возрасте 20 лет Евгения, как отмечено в загсе города Кустаная (Казахстан), сменила имя на Фирангиз.

Братья Гусейновы пытались всячески держать в секрете, что их покойная мать, Фирангиз Бадирзаде, являлась армянкой.

Эмин Гусейнов ныне утверждает, что все это ложь, фейк и дезинформация. Он ставит ультиматум, чтобы все СМИ, опубликовавшие новость про покойную Ф.Гусейнову, дали опровержение, извинились, покаялись и чуть ли на коленях просили у него, Гусейнова, прощение.

Оставим в стороне бредовый, невоспитанный тон и маразматические утверждения Эмина Гусейнова. Именующий себя журналистом, правозащитником, общественным активистов и чуть ли не политиком планетарного масштаба сей имярек так и не смог доказать обратное.

Ведь все просто: тезис и антитезис, утверждение и доказательство - логический ряд можно продолжать, но для скорбного ума Эмина Гусейнова врядь ли сумеем достучатся.

Он не хочет, скорее, не может доказать обратное - потому и взбешен, зол и выставляет себя в очень неприглядном свете.

Он не может понять, что дело вовсе не в национальной принадлежности его покойной матери, Ф.Гусейновой - мать не несла никакой ответственности за деяния своих сыновей, она не была в ответе за творимые его сыновьями Эмином и Мехманов непотребства.

Она была матерю - всепрощающей, любящей, ждущей, верящей.

Фирангиз Гусейнова в мире ином, пусть покоится с миром.

Но ее сыновья оскорбляют ее память, упорно выдавая желаемое за действительность.

А Эмин Гусейнов, войдя в раж и получивший отмашку от своих хозяев, проблеял на камеру "грозный ультиматум", дабы, как он сам говорит, наставит на путь истинный СМИ Азербайджана и руководство страны.

Безумие Эмина Гусейнова дошло до такой отчаянной черты, что он обвиняет государственные структуры и министров в убийстве своей матери, покинувшей сей мир в больничной палате, от тяжелой болезни.

Клиническое состояние помутнения рассудка не дало ему ни малейшей возможности подумать о сказанном. Он, видите ли, до сих пор молчал: "но если СМИ Азербайджана не извинятся", то скажет всю правду.

Какую правду, Эмин Гусейнов?

Правду о том, как вы, будучи руководителем шарашкиной контры под именем ИСБР, годами наживались на журналистах, обманывали, предавали и лгали?

Или о том, как вы предавали товарищей, манипулировали верящим вам людям, делали все, чтобы опозорить своих потенциальных противников на ниве грантоедства?

Может о том, что даже ваши бывшие соратники ненавидят вас и готовятся раскрыть некоторые грязные схемы присвоения больших сумм?

Правда в том, что Эмин Гусейнов лжец, вор и хапуга. И еще лишенный порядочности человек - иначе он не пытался бы сыграть на чувства и эмоциях людей, бравируя положением "гордого сына, мать которого незаслуженного оскорбили".

Трус ставит ультиматум.

Не это ли насмешка над логикой?