Президент Ильхам Алиев утвердил изменения в закон "Об исполнительных чиновниках"

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал закон о внесении изменений в закон Азербайджана "Об исполнительных чиновниках".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Согласно изменениям, части 4-6 статьи 12 закона становятся частями 5-7, и добавляется часть четвертая в следующего содержания:

"В целях усиления социальной защиты сотрудников соответствующего органа исполнительной власти, а также укрепления материально-технической базы службы пробации, 43 процента от денежных средств, полученных в связи с исполнением взысканий в виде штрафов и исправительных работ, а также уголовно-правовых мер в виде штрафов, наложенных на юридических лиц, перечисляются на счет соответствующего органа исполнительной власти. Порядок использования этих средств определяется соответствующим органом исполнительной власти.".