https://news.day.az/politics/1261315.html Джейхун Байрамов отбыл с официальным визитом в Турцию
Джейхун Байрамов отбыл с официальным визитом в Турцию
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов отбыл с официальным визитом в Турцию.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на МИД, в рамках визита планируется проведение встреч с высокопоставленными официальными лицами этой страны.
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