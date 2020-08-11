Джейхун Байрамов отбыл с официальным визитом в Турцию

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов отбыл с официальным визитом в Турцию.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на МИД, в рамках визита планируется проведение встреч с высокопоставленными официальными лицами этой страны.