Депутат Севиль Микаилова на страницах The London Post об агрессии армян против Азербайджана

Известное издание The London Post опубликовало материал под заголовком 'Turkey-Azerbaijan Military forces drills sign of courage, defense power' ("Учения вооруженных сил Азербайджана и Турции стали знаком мужества и оборонительной мощи").

Как передает Day.Az, издание опубликовало в этом материале слова, высказанные депутатом Милли Меджлиса Севиль Микаиловой.

The London Post подчеркивает, что колоссальная угроза со стороны Армении у западных границ Азербайджана может спровоцировать войну в любой момент.

В статье отмечено, что недавние крупномасштабные военные учения между Турцией и Азербайджаном продемонстрировали мощь, отвагу и обороноспособность вооруженных сил двух стран.

"Сотрудничество между Азербайджаном и Турцией не направлено против какой-либо другой страны или организации, это сотрудничество во имя мира и партнерства, опирающееся на исторические и культурные корни и этническую идентичность двух государств. Для Азербайджана Турция - ближайший союзник и братская страна", - цитирует депутата The London Post.

Микаилова подчеркнула, что Анкара всегда поддерживала справедливую позицию Баку по урегулированию нагорно-карабахского конфликта между Арменией и Азербайджаном.

"Мы благодарны братской Турции за незамедлительную поддержку, оказанную во время последних атак", - сказала она.

Единство между Азербайджаном и Турцией закладывает основу для всех форматов регионального сотрудничества, добавив, что это единство способствует региональному миру и сотрудничеству, отмечает британское издание.

"Турция много раз заявляла, что рассматривает нагорно-карабахский конфликт как национальный вопрос, и Анкара никогда не изменит свою позицию по этой проблеме. Отношения между двумя братскими странами считаются образцовыми во всем мире и развиваются на высоком уровне практически во всех сферах", - добавила Севиль Микаилова.