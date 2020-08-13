В штабе ВМС Азербайджана состоялась видеоконференция с участниками международного конкурса "Кубок моря".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на минобороны, в ходе видеоконференции представителям стран-участниц была предоставлена подробная информация о подготовке к конкурсу. Было отмечено, что из-за вируса COVID-19 в этом году команды Казахстана и Ирана не будут участвовать в конкурсе "Кубок моря", который пройдет в рамках "Армейских международных игр - 2020" в территориальных водах Азербайджана в Каспийском море.

Международный конкурс "Кубок моря" планируется провести с 25 августа по 4 сентября текущего года.