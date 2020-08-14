Микаил Джаббаров: Армянская агрессия в Товузе угрожает и Израилю

Отношения Азербайджана и Израиля - крепкие, устойчивые и перспективные.

Об этом говорится в авторской статье министра экономики Азербайджана, сопредседателя азербайджано-израильской межправительственной комиссии Микаила Джаббарова, передает Day.Az со ссылкой на The Jerusalem Post.

"Будучи сопредседателем азербайджано-израильской межправительственной комиссии, я имел честь посетить Израиль для участия в учредительном заседании комиссии 14 мая 2018 года", - пишет он.

Джаббаров отмечает, что специально попросил, чтобы его визит начался с посещения Центра памяти жертв Холокоста "Яд Вашем".

"Посещение Центра оставило глубокий след в моей памяти. Это помогло мне лучше понять трагическую историю Холокоста и провести определенные параллели с недавней историей моей страны, которая также столкнулась с геноцидом, этническими чистками и преступлениями на почве ненависти", - пишет он.

По словам Джаббарова, сегодня мир переживает непростое время.

"Пандемия COVID-19 изменила привычный нам образ жизни. Ежедневно вирус уносит тысячи жизней. Это подрывает экономические и социальные основы международного порядка, усиливая бедность и замедляя развитие", - говорится в статье.

Джаббаров отмечает, что в этот непростой период Азербайджан столкнулся с еще одной угрозой безопасности. На фоне продолжающейся оккупации Арменией Нагорно-Карабахского региона и семи прилегающих к нему районов Азербайджана, 12 июля Армения предприняла новое широкомасштабное военное нападение на Азербайджан. Атака произошла в направлении Товузского района Азербайджана, который находится довольно далеко от зоны нагорно-карабахского конфликта.

"Интересно, что Товузский район расположен на транзитном маршруте основных нефте- и газопроводов, по которым азербайджанская нефть поступает на мировые рынки. Таким образом, агрессивные действия Армении представляют серьезную опасность для стабильности мировых энергорынков и угрожают энергетической безопасности потребителей азербайджанских энергоресурсов, в том числе Израиля", - пишет он.

Джаббаров отмечает, что одна из причин провокационного шага Армении связана непосредственно с ситуацией в этой стране.

"Экономика Армении находится в тяжелом состоянии, широко распространена коррупция, растет эмиграция. Ситуация с пандемией контролируется плохо. Политическая ситуация нестабильна, общество разделено, а элиты воюют друг с другом. На этом фоне правительство Армении избрало привычный способ отвлечь внимание людей от внутренних проблем военными действиями", - пишет министр.

Он отмечает, что недавняя атака Армении также преследует цель подорвать и без того хрупкий мирный процесс, чтобы бесконечно продолжать оккупацию территории Азербайджана.

"Что еще ужаснее, агрессия Армении принимает поистине глобальные масштабы. В последние десять дней азербайджанские общины по всему миру проводили мирные митинги в поддержку своей Родины. В большинстве случаев, от Лос-Анджелеса и до Брюсселя, от Оттавы и до Лондона, они сталкивались с толпой разъяренных армянских радикальных националистов. Азербайджанские демонстранты подвергались оскорблениям, а затем и физическим нападениям, избиениям, забрасыванию камнями", - говорится в статье.

Джаббаров пишет, что снова и снова мы видим, что вместо спокойного обсуждения за столом переговоров, основанного на фактах и юридических аргументах, армянская сторона прибегает к военной агрессии, насилию и преступлениям на почве ненависти.

Министр отмечает, что на данный момент Армения даже пытается манипулировать отношениями между Азербайджаном и его зарубежными партнерами, в том числе Израилем.

"Продвигая публикации в израильских СМИ, армянская пропаганда призывает положить конец отношениям с Азербайджаном посредством санкций, эмбарго и бойкотов", - пишет он.

Джаббаров выразил уверенность, что армянская пропаганда не возымеет желаемых ею результатов среди израильского общества, поскольку еврейский народ хорошо осведомлен о реальной ситуации.

"Азербайджан всегда был местом встречи цивилизаций и перекрестком торговых путей. Этим объясняется наша традициятолерантности и уважительного отношения. В Азербайджане на протяжении истории живет еврейская община, и она никогда не сталкивалась здесь с антисемитизмом. В нашем парламенте работают в том числе депутаты еврейской национальности, а военнослужащие еврейской национальности проливают кровь за флаг своей Родины - Азербайджана", - пишет министр.

Он отмечает, что в отличие от Армении, Азербайджан не пытается манипулировать повесткой дня своих партнеров.

"Развивая двусторонние отношения с Израилем, мы в Азербайджане не ориентируем эти отношения против третьих сторон. Наши усилия всегда направлены на внесение весомого вклада в международную безопасность, стабильность и мир. Мы стараемся развивать культуру толерантности и взаимного уважения. Мы хотим помочь строить мосты вместо стен, и отношения, которые мы установили, уже приносят пользу нашим друзьям", - говорится в статье.