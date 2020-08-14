Джейхун Байрамов принял нового посла Японии

Сегодня министр иностранных дел Джейхун Байрамов принял новоназначенного посла Японии в Азербайджанской Республике Джуничи Ваду.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе МИД, посол Джуничи Вада передал министру Дж.Байрамову копии своих верительных грамот.

Министр поздравил Дж.Ваду по случаю назначения послом в Азербайджане и пожелал ему успехов в дальнейшей деятельности.

В ходе встречи было отмечено успешное развитие азербайджано-японских отношений в различных сферах, выражено удовлетворение нынешним уровнем развития сотрудничества в политической, экономической, культурной и других сферах, проведен обмен мнениями по еще большему развитию связей.

Министр Джейхун Байрамов, проинформировав посла Японии в связи с армяно-азербайджанским нагорно-карабахским конфликтом, довел до внимания противоположной стороны основанную на нормах и принципах международного права позицию Азербайджана в связи с урегулированием конфликта, являющегося самой большой угрозой для безопасности региона.

Посол Джуничи Вада поздравил Джейхуна Байрамова с назначением министром иностранных дел. Он отметил, что в период своей дипломатической деятельности в Азербайджане приложит все усилия для дальнейшего развития связей между двумя странами.

На встрече состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.