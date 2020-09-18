Арзу Нагиев: Изменение меры пресечения Тофигу Ягублу - подтверждение политики гуманизма Азербайджанского государства

Изменение меры пресечения в виде ареста Тофига Ягублу на домашний арест исходит из политики гуманизма Азербайджанского государства.

Об этом Day.Az сказал депутат Милли Меджлиса (парламента) Арзу Нагиев.

Как отметил наш собеседник, Бакинский апелляционный суд при принятии решения полностью учел мнение врачей, призывы интеллигенции, видных общественных деятелей, а также депутатов.

"Немалую роль в изменении меры пресечения Тофига Ягублу сыграло посещение омбудсмена Сабины Алиевой следственного изолятора №3 Пенитенциарной службы Министерства юстиции, а также просьба врача Адиля Гейбуллы перевести Т.Ягублу в клинику "City Hospital" для осуществления ежедневного контроля его состояния и лечения", - подчеркнул депутат.

При этом, продолжил А.Нагиев, определенные политические силы пытались использовать Тофига Ягублу в своих грязных целях.

"Некоторые представители радикальной оппозиции, преследующие собственные интересы, были заинтересованы в смерти Тофига Ягублу, дабы получить повод в очередной раз обвинить власть в жестокости. Однако Азербайджанское государство, правительство и судебная система не позволят себя шантажировать и такие попытки, как и всегда, будут обречены на провал", - заявил парламентарий.

Депутат далее напомнил, что Тофиг Ягублу является ветераном Карабахской войны, поэтому вопрос его жизни и выздоровления был принципиально важным.

"Главное, что Тофиг Ягублу избежал летального исхода и сейчас находится дома со своей семьей благодаря гуманизму нашего государства", - заключил Арзу Нагиев.

Напомним, что 18 сентября в Бакинском апелляционном суде была рассмотрена апелляционная жалоба на приговор суда по делу Тофига Ягублу. На процессе под председательством судьи Эльмара Рагимова жалоба была рассмотрена и лишение свободы заменено на домашний арест.

Ранее решением Низаминского районного суда Тофиг Ягублу был приговорен к лишению свободы сроком на четыре года и три месяца.

Абдул Керимханов