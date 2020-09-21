Депутат: Пашинян делает все, чтобы сорвать переговорный процесс

Армянский премьер Пашинян делает все, чтобы сорвать переговорный процесс, причем делает это лицемерно, бессовестно и на глазах у Минской группой ОБСЕ.

Об этом сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Эльшан Мусаев, передает Day.Az.

Как отмечает депутат, Пашинян понимает, что проиграл: "Он находится в панике и делает одно безответственное заявление за другим. Армения и ее руководство все еще не могут принять реальность, не намерены отказываться от своих провокационных действий и продолжают оккупационную политику".

По его словам, своими действиями руководство Армении сегодня пытается отвлечь внимание от внутреннего коллапса, неуклюжей и бесцельной политики Пашиняна: "Однако не получится. Эти попытки тоже потерпят неудачу. Азербайджанская армия способна отразить все провокации Армении и освободить наши земли".

Мусаев отметил, что все заявления Пашиняна абсурдны и бессмысленны: "Страна-оккупант, чьим премьером он является, игнорирует все основные принципы международного права, резолюции ООН и бессовестно ставит какие-то условия. Весь мир говорит, что Карабах - это Азербайджан. Кроме Пашиняна. Однако он и сам понимает, что так продолжаться не может. На пафосе, шаблонных выражениях и неуместных угрозах далеко не уедешь. Недавние события и бои на передовой показали, что собственная военная мощь Армении равна нулю. Без посторонней поддержки этой группе разбойников недолго хватит сил, чтобы продержаться".