Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с доставленными в Азербайджан новыми автомобилями скорой медицинской помощи

22 сентября Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с новыми автомобилями скорой медицинской помощи, доставленными в нашу страну Государственным агентством по обязательному медицинскому страхованию.



Об этом передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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