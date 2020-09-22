https://news.day.az/politics/1273001.html В Нахчыване прошли занятия по командирской подготовке - ВИДЕО
В Нахчыване прошли занятия по командирской подготовке - ВИДЕО
В соответствии с планом боевого слаживания войск Нахчыванского гарнизона на 2020 год, с командирами и заместителями командиров батальонов и дивизионов проведены занятия по командирской подготовке, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана.
Согласно информации, на занятиях основное внимание уделялось укреплению теоретических знаний офицеров, совершенствованию практических навыков в управлении подразделениями. В третий день сборов с участием командиров и других должностных лиц воинских частей состоялась конференция на тему "Существующие проблемы в организации обороны и их устранение".
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