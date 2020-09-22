https://news.day.az/politics/1273088.html Новый посол Нидерландов прибыла в Азербайджан
Новый посол Нидерландов прибыла в Азербайджан
Новый посол Королевства Нидерландов Паулине Эизема прибыла в Азербайджан.
Об этом АПА сообщили в посольстве Нидерландов в Азербайджане, передает Day.Az.
Отмечается, что посол официально приступит к работе после вручения верительных грамот президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.
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