Новый посол Нидерландов прибыла в Азербайджан

Новый посол Королевства Нидерландов Паулине Эизема прибыла в Азербайджан.

Об этом АПА сообщили в посольстве Нидерландов в Азербайджане, передает Day.Az.

Отмечается, что посол официально приступит к работе после вручения верительных грамот президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.