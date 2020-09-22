Состоялся суд над экс-начальником Консульского управления МИД

В Сабаильском районном суде рассмотрено ходатайство о замене избранной в отношении бывшего начальника Консульского управления Министерства иностранных дел (МИД) Фаига Багирова меры пресечения в виде заключения под стражу на домашний арест.

Как сообщает Day.Az, на процессе под председательством судьи Азера Тагиева решение объявлено не было.

Суд отложен на неопределенный срок.