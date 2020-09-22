https://news.day.az/politics/1273125.html Состоялся суд над экс-начальником Консульского управления МИД
Состоялся суд над экс-начальником Консульского управления МИД
В Сабаильском районном суде рассмотрено ходатайство о замене избранной в отношении бывшего начальника Консульского управления Министерства иностранных дел (МИД) Фаига Багирова меры пресечения в виде заключения под стражу на домашний арест.
Как сообщает Day.Az, на процессе под председательством судьи Азера Тагиева решение объявлено не было.
Суд отложен на неопределенный срок.
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