Экс-начальник Управления МИД Азербайджана переведен под домашний арест

Бывший начальник Консульского управления МИД Фаиг Багиров, задержанный во время операции, проведенной Службой государственной безопасности (СГБ), отпущен под домашний арест.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, информация об этом размещена на портале "Электронный суд".

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