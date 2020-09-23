Азербайджан внес весомый вклад в общеевропейскую энергетическую безопасность

Нефтепроводы Баку-Тбилиси-Джейхан и Баку-Супса, газопровод Баку-Тбилиси-Эрзурум внесли большой вклад в общеевропейскую энергетическую безопасность и не только в нее, сказал в среду Trend болгарский депутат Европарламента Ильхан Кючюк, передает Day.Az.

Кючюк отметил, что Азербайджан вносит свой вклад в энергетическую безопасность Европы как один из ее надежных стратегических партнеров в области энергетики.

"Важно отметить, что это сотрудничество все еще находится на стадии развития. Южный газовый коридор, который является одним из крупнейших проектов энергетической инфраструктуры в мире, поможет повысить энергетическую безопасность Европы, впервые доставив газ, добытый в Каспийском море на рынки Европы. Этот проект хорошо вписывается в современную энергетическую архитектуру Европы с его потенциалом для дальнейшего распространения на Западные Балканы, а также для поддержки перехода региона к чистой энергетике", - сказал он.

Говоря об отношениях между Азербайджаном и Болгарией, Кючюк отметил, что страны имеют долгую историю сотрудничества и партнерства, в том числе на парламентском уровне.

"Ваша страна является важным союзником Болгарии, и у нас есть потенциал для сотрудничества во многих областях, таких как энергетика, туризм, сельское хозяйство, образование и культура. Это то, что я пытаюсь реализовать как член Европейского парламента. В последние годы я работал над всесторонним улучшением и укреплением двусторонних отношений между парламентом Азербайджана и Европейским парламентом, потому что сотрудничество между этими двумя учреждениями будет иметь решающее значение для будущего политического объединения и экономической интеграции", - сказал он.