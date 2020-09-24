https://news.day.az/politics/1273776.html ВВС Азербайджана проводят учебно-боевые полеты - ФОТО - ВИДЕО
ВВС Азербайджана проводят учебно-боевые полеты - ФОТО - ВИДЕО
В соответствии с утвержденным министром обороны планом боевой подготовки на 2020 год, проводятся учебно-боевые полеты Военно-воздушных сил (ВВС) Азербайджана.
Как сообщили Day.Az в Минобороны, в ходе полетов основное внимание уделяется технике пилотирования с применением наступательных и оборонительных маневров на различных высотах и скоростях. При выполнении задач по ведению современного маневренного воздушного боя экипажи самолетов поочередно отрабатывают задачи по обнаружению и уничтожению наземных целей противника.
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