https://news.day.az/politics/1274472.html Азербайджан опроверг сообщения о трех подбитых танках - Заявление минобороны
Азербайджан опроверг сообщения о трех подбитых танках - Заявление минобороны
Информация, распространенная армянской стороной о якобы 3-х подбитых танках, 2-х вертолетах и 3-х беспилотных летательных аппаратов (БЛА) азербайджанской армии, является ложью и дезинформацией, сообщает Day.Az со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.
"Сообщаем, что наши подразделения обладают полным преимуществом над противником на фронте", - отмечается в сообщении.
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