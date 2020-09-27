Азербайджан опроверг сообщения о трех подбитых танках

Информация, распространенная армянской стороной о якобы 3-х подбитых танках, 2-х вертолетах и 3-х беспилотных летательных аппаратов (БЛА) азербайджанской армии, является ложью и дезинформацией, сообщает Day.Az со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

"Сообщаем, что наши подразделения обладают полным преимуществом над противником на фронте", - отмечается в сообщении.