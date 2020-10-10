Из России в Армению поставляются ПТУР «Корнет» и ПЗРК «Игла»

Из России в Армению продолжаются поставки оружия под видом "гуманитарной помощи".

Как стало известно Day.Az, накануне в Армению из России под видом гуманитарного груза были доставлены 300 противотанковых управляемых ракетных комплексов "Корнет". Более того, оружие было доставлено на правительственном борте МИДа Армении А319 с бортовым номером 701, на котором днем 9 октября вылетел в Москву, а рано утром 10 октября вернулся в Ереван глава МИД Армении Зограб Мнацаканян. В ближайшее время, как нам удалось выяснить, ожидается поставка еще одной партии оружия, где, наряду с ПТУР "Корнет", будут также присутствовать и ПЗРК "Игла".

Армения на фоне очевидного военного поражения в Карабахе стремится ввезти в страну дополнительные партии оружия, главным образом из России. Но так как и Грузия, и Иран запретили транзит военных грузов для Армении по своей территории, Армения провозит оружие на гражданских самолетах, включая VIP-рейсы, а также самолёты, которые, по официальным данным, перевозят в Армению из России гуманитарную помощь. Организаторами этих операций выступают министр обороны Армении Давид Тоноян, предприниматель Самвел Карапетян и "серый бизнесмен", оружейный контрабандист Давид Галустян.

А теперь обратим внимание: вся эта опасная и провокационная деятельность осуществляется как раз в то время, когда российская дипломатия выступает в качестве медиатора и организует в Москве встречу глав МИД Азербайджана и Армении Джейхуна Байрамова и Зограба Мнацаканяна при посредничестве их российского коллеги Сергея Лаврова.

А теперь выясняется, что, покидая Москву после переговоров, Зограб Мнацаканян загрузил в свой самолёт три сотни "Корнетов" и доставил их в Ереван.

И вот тут уже очень трудно поверить, что подобного рода деятельность может быть осуществлена без ведома российских официальных органов. Тем более трудно представить себе, что официальные власти России не в курсе, что под видом гуманитарной помощи армянские гражданские самолёты везут в Армению оружие. В каждом аэропорту есть таможня, пограничный контроль, служба авиабезопасности...И что же - они все глубоко не в курсе о подобного рода операциях, которые грубейшим образом нарушают нормы ИКАО и Чикагскую конвенцию?

И самое главное, возникают вопросы к российскому посредничеству: это как получается? Москва одной рукой пытается примирить стороны конфликта, а другой продолжает снабжать Армению оружием? Причём делает это по заведомо контрабандной схеме? Оставим в стороне армянскую специфику, где в роли, пардон, мула выступает глава МИД, вице-премьер и замглавы МИДа - вопрос к властям России. Которые как минимум должны разъяснить ситуацию с поставками оружия под видом "гуманитарной помощи" на гражданских авиарейсах как раз на фоне московских "примиренческих" переговоров.