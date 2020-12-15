Парад Победы стал эпохальным событием для Азербайджана и Южного Кавказа в целом

С самого начала было объявлено, что Азербайджан ведет отечественную войну, войну за освобождение своей территории. В этом уже был определенный символизм.

Как передает Day.Az, об этом в интервью pravda.ru сказал российский военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

"Все-таки 30 лет 20% территории Азербайджана находилось не под контролем Баку, а под контролем Армении. Вот эта 44-дневная война, итогом которой стало восстановление территориальной целостности Азербайджана, разумеется, воспринимается народом Азербайджана как победа. И это действительно так", - заявил он.

По его словам, Азербайджан этим военным парадом ставит точку в почти 30-летней национальной трагедии, которая была в истории этой страны. Он также добавил что Парад Победы - эпохальное событие для современного Азербайджана и для Южного Кавказа в целом.

При этом, продолжил Коротченко, в Ереване совсем другие настроения.

"Для Армении и для армян это - национальная трагедия и шок, потому что там никто не ожидал такого результата. Многие, и в России не ожидали такого результата, потому что предыдущие столкновения ничем серьезным не заканчивались. А здесь - победа, реальная военная победа. Событие, конечно, колоссальное по своему политическому и смысловому значению. Азербайджан торжествует! В этом плане военный парад ставит точку на всем этом почти 30-летнем конфликте", - подчеркнул военный эксперт.

В то же время Коротченко назвал Пашиняна символом поражения Армении.

"Кроме того, Пашинян подписал трехстороннее политическое соглашение фактически на условиях Азербайджана. Главным фактором, почему Пашинян еще у власти, я думаю, является позиция армянских военных, которые не выступили против него. Пашинян говорит, что армянские генералы, руководители Министерства обороны Армении сами предложили ему остановить боевые действия путем подписания этого соглашения. Поэтому ответственность за сложившуюся ситуацию на фронте несет не только он. Эту ответственность разделяет военное руководство.

Правда, министр обороны Тоноян уже отправлен в отставку. Пришел новый министр обороны, он был военным советником Пашиняна в ходе боевых действий. Лояльность армии и службы национальной безопасности обеспечивает Пашиняну определенную политическую устойчивость. Хотя, конечно, в Ереване несколько дней царил полный хаос. Толпа захватила здание правительства и резиденцию Пашиняна, были погромы. А Пашинян прятался в дни вакханалии и нестабильности в подземном бункере под зданием Министерства обороны. Сами армянские военные охраняли и оберегали Пашиняна", - напомнил Игорь Коротченко.