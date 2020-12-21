Армении нужно навсегда забыть о попытках реванша

Армения должна раз и навсегда забыть о любых попытках реванша, а также отказаться от ультраправой идеологии нацистского преступника Гарегина Нжде. Как передает Day.Az со ссылкой на info24, об этом заявил военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

"Армянскому обществу следует навсегда забыть о попытках реванша и отказаться от националистической идеологии Гарегина Нжде, сосредоточившись на созидательном развитии страны в пределах ее международно признанных границ - других территорий у Армении нет и никогда не будет", - написал Коротченко в своем Telegram-канале.

По мнению эксперта, после отказа от претензий на чужие территории Ереван сможет выстроить добрососедские отношения с Баку и Анкарой, что также даст возможность включения во взаимовыгодные региональные экономические проекты.

"Армении нужны добрососедские отношения с Азербайджаном и Турцией, включение в региональные экономические проекты. Только созидание и мир дадут Армении шанс на развитие, мечты же о новой войне приведут ее к окончательной геополитической катастрофе", - добавил он.

В беседе с Инфо24 Коротченко отметил, что России следует сделать вопрос о героизации нацистских преступников условием переговорного процесса о дальнейшем военном сотрудничестве с Арменией.

"Россия должна поставить условием продолжения военно-технического сотрудничества с Арменией демонтаж памятника нацистскому коллаборанту Гарегину Нжде в Ереване", - сказал Коротченко.

По его мнению, этот вопрос необходимо четко поставить перед армянским руководством, поскольку такие шаги недопустимы в стране, которая считается союзницей России.

Прославление Гарегина Тер-Арутюняна (Нжде) на государственном уровне началось еще во время правления в Армении Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна. Они неоднократно выражали сочувствие философии "цехакронизма", придуманной Нжде, - идеологии, которая вобрала в себя фашистские идеи, характерные для Европы 1930-х годов.

Нжде тесно сотрудничал с нацистами в течение всего периода Второй мировой войны. Немецкий историк и языковед Матиас Вольф называет Гарегина Нжде вдохновителем и лидером азербайджанских погромов в Нагорном Карабахе в 1918-1920 годах.

В 2016 году армянское правительство установило бронзовый памятник нацистскому преступнику в центре Еревана. В церемонии принимал участие тогдашний президент Серж Саргсян.