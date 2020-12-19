Армения проиграла войну в Карабахе из-за прежнего руководства и ее армии

Претензии по поводу поражения в карабахском конфликте следует обращать не к Николу Пашиняну, а к самой Армении, к ее прежнему руководству и к ее армии.

Как передает Day.Az, об этом заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Игорь Коротченко.

"Это спокойная констатация положения дел", - отметил Коротченко по поводу слов Президента Ильхама Алиева о том, что в поражении Армении в Нагорном Карабахе виноват не Пашинян, а прежние лидеры республики Роберт Кочарян и Серж Саргсян.

По словам Коротченко, Пашинян превратился в символ поражения Армении в карабахском конфликте, "но он не виноват в истоках этого поражения". "Невозможно ни создать, ни развалить армию за то время, которое Пашинян находится у власти", - подчеркнул военный эксперт. "Я уже высказывался о том, что обвинения армянской оппозиции в адрес Пашиняна просто глупы", - добавил он.

Военный эксперт добавил, что пока Пашинян остается неким элементом стабильности в современной Армении, лишившейся Карабаха. "Впрочем, если его все же заставят уйти и если новое армянское руководство захочет реванша - они что, пойдут против российских миротворческих сил? Вряд ли", - заключил Коротченко.