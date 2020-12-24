Пашинян выдворит российскую базу из Армении по указке Запада

Целый ряд общественных деятелей, политологов, СМИ Армении призывают власти активно противостоять России, политику которой называют экспансионистской в отношении Еревана. В общественное сознание армян внедряют мысли о том, что Россия оккупировала Карабах, и теперь якобы собирается присоеденить всю территорию Армении.

Как передает Day.Az со ссылкой на Politvesti.ru, так, обшественный деятель, политолог Ара Папян поднял истерию в соцсетях, презрительно называя присутствие российского миротворческого контингента в Карабахе оккупационным.

"Неужели вы не понимаете, что происходит? Осуществляется вторая фаза операции "благославенный сапог". Это "полюбовное" включение Армении в состав России. Основная роль в этом вопросе предоставлена Николу и его окружению. Делают ли они это сознательно или по причине бездарности и невежества, ставшими привычными, покажет ближайшее будущее", - отмечает этот один из уважаемых авторов в Армении, известный своими расистскими идеями и русофобскими взглядами.

По его мнению, Армению намеренно втягивают в неопределённость, хаос, в угрозу потери новых территорий, с целью предложить ей стать составной частью России, как лучшей альтернативы и единственным возможным путем выхода из кризисной ситуации.

К слову, в эти дни в Армении все чаще ссылаются на идеи цегакронизма, которые пропагандировал приспешник немецкого вермахта Гарегин Нжде. В Ереване интеллигенция прибегает к эмоциональному террору с прицелом на анти-российские настроения. В сознание армян пытаются вселить идеи о рассовом величии перед русскими, что мол это вековая борьба добра против зла.

Армянские авторы пишут, что Россия осуществила на глазах всего мира ​​очередную месть армянскому народу за ее стремления к демократии, а потому целый ряд армянских деятелей призывают активно сотрудничать с американскими гражданскими организациями, которое должно стать стартегическим вектор развивтия.

Как пишет газета "Эзерк" , стратегический выбор Армении очевиден. "Осознать отсутствие постсоветской политической, экономической и военной территории и осознать невозможность протектората России. Народ также будет выступать против нынешнего оккупационного режима", пишут авторы издания, имея в виду миротворцев в Карабахе.

В свою очередь журналист Наира Айрумян пишет, что "никогда ещё со времён Рюрика, Русь, Россия, не вела себя так по-шакальи, так подло и омерзительно. Так по-нацистски".

"Россия разделила Нагорный-Карабах с историческими врагами своих союзников-армян, без всякой нужды, без всякой угрозы, без всякого повода, кроме крысиной выгоды", пишет Айрумян.

Вероятно, нынешнее интеллигенция армян, последние, кто может говорить о нацизме, который крепко засел в общественном сознании.

При этом никто не осознает, что к нынешней плачевной ситуации в Армении привели необъятные территориальные аппетиты мирового армянства, которое ставит во главе идеологии мифические лозунги о "Великой Армении". Армянская интеллигенция даже не отдает себе отчет, что вековое существование Армении как государства на Южном Кавказе заслуга именно Российской империи. Теперь же стартегические интересы России поставлены под вопрос. Тем временем, демократы в Конгрессе США готовят отчет о 44-дневной войны между Арменией и Азербайджаном. Учитывая, что этот проект инциирован демократами, которые традиционно считаются оплотом армянского лобби, то можно спрогнозировать, характер будущих решений и судьбы российской военной базы, которая будет решаться Ереваном по указке из Вашингтона.