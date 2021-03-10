Маргариту Симоньян обвинили в организации незаконной прослушки

Главный редактор Russia Today Марго Симоньян в очередной раз вляпалась в громкий скандал, организовав незаконную прослушку Леонида Гозмана - гостя, который был приглашен в эфир одной из передач подконтрольного ей канала.

Гозман уже обратился в Следственный комитет РФ с заявлением о нарушении тайны телефонных переговоров. Об этом он написал в колонке в "Новой газете".

4 марта Гозмана пригласили на прямой эфир на телеканал Russia Today в передачу Антона Красовского "Антонимы". Перед эфиром Леонид позвонил журналисту Игорю Яковенко и попросил его помочь с подбором репортажей телеканала, которые журналист считает недостоверными.

По словам Гозмана, прошло несколько часов и уже во время программы, в прямом эфире, Красовский ерничая, заявил гостю, что все они (RT) волнуются, потому что Гозман едет с досье на Russia Today, на Симоньян, которое передал ему Яковенко.

"С момента нашего разговора с Игорем Александровичем прошло четыре часа, ни он, ни я никому об этом не рассказывали. Значит, нас прослушивали и мгновенно прослушка оказалась в Russia Today. Вообще-то, у нас есть никем не отмененный закон о тайне телефонных переговоров"", - подчеркнул Гозман.

Он уже обратился в Следственный комитет с требованием завести уголовное дело о нарушении тайны телефонных переговоров и привлечь Красовского в качестве подозреваемого в соучастии в преступлении и допросить его.

Данный скандал в очередной раз доказывает паразитическую деятельность Симоньян в российских медиа. Алчная армянская националистка своими выходками позорит авторитет российских СМИ. Парадоксально, что эта мадам-армянка вроде бы везде настаивает на том, что "действует в интересах России", а потом идет в совершенно противоположном направлении, вплоть до нарушения законов страны, как мы видим и в данном случае.

Кстати, из-за паршивой деятельности пропагандистке Маргарите Симоньян грозят санкции Запада - а это дополнительные сложности для Russia Today, потеря сотен рабочих мест для занятых на этом канале журналистов. Что бы ни говорила Симоньян, интересы, которые она преследует, во многом не совпадают с интересами российского государства.

Симоньян фактически держит на шее российского государства информационную удавку.

Показательно, что Марго везде лезет во все дыры, показывая, что готова "лечь под поезд за Россию", но это неприкрытое лукавство. Такая демонстративная модель поведения - вынужденная мера для того, чтобы и Симоньян, и другие элементы армянского лобби в РФ могли и дальше паразитировать на теле России.

Исключительно для того, чтобы она и дальше могла лоббировать свои интересы и проекты, на которых распиливаются сотни миллионов государственных средств. Эту кормушку ей потерять совершенно не хочется.

М.Ахмедзаде