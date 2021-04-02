https://news.day.az/politics/1330576.html В Физули обнаружено большое количество оружия и боеприпасов - ФОТО - ВИДЕО
В Физули обнаружено большое количество оружия и боеприпасов - ФОТО - ВИДЕО
Сотрудники полиции принимают профилактические мероприятия с целью выявления оружия на освобожденных территориях.
Как сообщили Day.Az в бардинской региональной группе пресс-службы МВД, на заброшенных военных позициях, расположенных на освобожденных территориях обнаружены ракетные комплексы "Игла-С", "Муха", "Фогот", 3 пулемета, 1 автомат, 1 гранатомет, 33 различных вида гранат, 308 различных снарядов, 10 автоматных магазинов, 3000 патронов различного калибра.
Найденное оружие и боеприпасы были переданы по назначению.
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