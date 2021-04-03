Преступления армян против азербайджанского народа освещаются в колумбийской прессе

El Expediente, одно из самых влиятельных информационных агентств в Колумбии и Латинской Америке, опубликовало статью известного журналиста Роберто Тробахо под названием "Живая история".

Как сообщили АПА в посольстве Азербайджана в Мексике, в статье описываются массовые убийства, совершенные армянскими дашнакско-большевистскими вооруженными формированиями в Баку, а также в Шамахинской, Губинской, Иреванской, Зангезурской, Карабахской, Нахчыванской и Карсской областях в марте-апреле 1918 года. Сообщается, что десятки тысяч мирных азербайджанцев были убиты из-за своей этнической и религиозной принадлежности, передает Day.Az.

Армения совершила многочисленные военные преступления и преступления против человечности, в том числе геноцид в Ходжалы, и нанесла ракетные удары по мирным жителям в Гяндже, Барде, Тертере и других городах Азербайджана во время военных операций, начатых 27 сентября прошлого года.

В статье осуждается политика геноцида, преступления против человечности, расовая дискриминация и этническая чистка в отношении азербайджанского народа, проводимая Арменией, подчеркивается важность прекращения безнаказанности Армении для предотвращения повторения таких преступлений. Отмечается, что при этом Азербайджан продолжает оставаться сторонником мира и примирения.