В Азербайджан в рамках платформы COVAX доставлена очередная партия вакцин

Очередная партия вакцин от коронавируса (COVID-19) доставлена в Азербайджан в рамках платформы COVAX.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в настоящее время самолет с партией вакцин приземлился в Международном аэропорту Гейдар Алиев.

Отметим, что генеральный менеджер по связям с общественностью ГАВИ (Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации) Рози Гривз заявила 30 марта на онлайн-встрече с председателем совета Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию Зауром Алиевым, что 84 000 доз вакцин от COVID-19 ("Vaxzevria") будут доставлены в Азербайджан. Кроме того, Азербайджан также получит 218 790 доз вакцин Pfizer-BioNTech в течение восьми недель.

В целом до конца мая в Азербайджан планируется импортировать 432 000 доз вакцины против COVID-19, принадлежащей компании AstraZeneca.