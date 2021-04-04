Государственная пограничная служба (ГПС) Азербайджана продолжает меры по обеспечению охраны государственных границ страны.

Как сообщили в пресс-центре ГПС, сегодня около 06:15 утра пограничный наряд на территории заставы вблизи села Беюк Бехменли Физулинского района заметил двух лиц, пытавшихся нарушить государственную границу.

Погранзастава была поднята по приказу "К оружию!", служебная территория оцеплена. После того, как нарушители проигнорировали законное требование пограничников остановиться по ним был открыт огонь в соответствии с законодательством Азербайджана.

В результате, один из преступников был ранен, другому удалось скрыться с места происшествия и перейти на противоположную сторону.

Раненому нарушителю границы была оказана первая помощь, затем он был доставлен в Диагностический центр Физулинского района.

На месте происшествия были обнаружены два пакета, в которых находилось 5,3 кг вещества, похожего на наркотики.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по факту.