Президент Ильхам Алиев на страже здоровья нации

4 апреля в рамках инициативы COVAX в Азербайджан была доставлена очередная партия вакцин от коронавируса, а именно 84 000 доз вакцины AstraZeneca. При этом заместитель министра здравоохранения страны Виктор Гасымов отметил, что в республике уже создан резерв в размере 1 миллиона доз. Кроме того, Азербайджан также получит 218 790 доз вакцин Pfizer-BioNTech в течение восьми недель. В целом до конца мая в Азербайджан планируется импортировать 432 000 доз вакцины против COVID-19 компании AstraZeneca. И это далеко не все. В Азербайджан уже поставлены 4 миллиона доз китайской вакцины CoronaVac, и уже заключен контракт на поставку еще 5 миллиона доз этой вакцины.

Азербайджан в кратчайшие сроки обеспечил вакциной от коронавируса миллионы человек: только эти, предварительные цифры показывают, что уже сейчас ресурсов хватает для вакцинации примерно половины населения страны. И этот отличный показатель - результат в первую очередь дальновидности Президента Ильхама Алиева.

Именно по инициативе и поручениям главы государства наша страна одной из первых развернула полномасштабную борьбу с пандемией, был организован специальный оперативный штаб, приняты ограничительные меры. Именно благодаря Президенту Ильхаму Алиеву правительство страны параллельно разработало и внедрило программу широкой поддержки бизнеса и населения, охватившую миллионы человек. Была проведена огромная работа по минимизации ущерба, который нанес людям и экономике коронавирус и вынужденные карантинные меры. А сегодня, когда на первый план выходит вопрос оперативной и широкой вакцинации населения, в Азербайджане снова предпринимаются меры, которые можно считать примером для многих других государств.

Более того, по темпам вакцинации Азербайджан уже демонстрирует лидирующий уровень среди стран СНГ. В Азербайджане уже вакцинировано более 5 процентов населения - для сравнения, в России этот показатель составляет порядка 4,5%, в Беларуси - 2%, а в Молдове, Казахстане и Украине не превышает 1%. Соседняя Грузия через глобальную платформу COVAX получила доступ к порядка 80 000 доз вакцины, однако вакцинированы до сих пор всего несколько тысяч человек. В Армении вакцинация до сих пор не началась.

В отличие от многих других стран, Азербайджан отнесся к вопросу защиты своего населения от коронавируса максимально серьезно. Президент Ильхам Алиев без преувеличения спасает миллионы жителей нашей страны - спасает благодаря своей дальновидности, способности четко и верно предвидеть развитие ситуации. Именно благодаря этому мы, граждане страны, оказались окружены всей возможной помощью и защитой, какие только возможны. Государство мобилизовало все ресурсы для защиты населения - и продолжает делать это до сих пор.

Сейчас, когда в Азербайджане ежедневно вакцинируются порядка 30-35 тысяч человек, можно говорить, что замаячил свет в конце пандемического тоннеля. По планам, к концу лета будет вакцинировано почти все взрослое население страны - а это значит, что можно будет наконец-то плавно, постепенно отходить от существующих ограничений, и продолжать жить полноценной жизнью. Многим, даже самым развитым странам мира, такая роскошь будет доступна не ранее 2022-23 года - и это только предварительные оценки международных гуманитарных организаций.

Президент Ильхам Алиев не раз заявлял - в центре проводимой им политики находятся граждане Азербайджана и их интересы. Глава государства в очередной раз показал, что его слова никогда не расходятся с делами: когда борьба с пандемией требовала делать акцент на оперативной изоляции и ограничительных мерах, это было сделано незамедлительно. Сегодня же, когда есть сразу несколько вакцин от коронавируса, именно вакцинация стала приоритетом политики по борьбе с пандемией. И в этом направлении Азербайджан сориентировался оперативнее многих других стран.

Результаты проводимой главой государства политики видят и ценят миллионы наших сограждан. Пока даже в самых развитых странах люди до сих пор испытывают проблемы с вакцинацией и получением необходимой медицинской помощи, в Азербайджане полным ходом идет работа по окончательной победе над пандемией.

Президент Ильхам Алиев эффективно просчитал развитие событий на несколько шагов вперед: принятые им опережающие решения не только защитили граждан страны, но и ведут Азербайджан к максимально скорому возвращению к привычной, допандемической жизни.

Эмин Алиев,

главный редактор Day.Az