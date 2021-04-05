Мы поддерживаем Азербайджан и в вопросе, связанном с минами

"Как и в любой сфере, мы продолжим всячески поддерживать Азербайджана в вопросе, связанном с минами".

Как передает Day.Az, об этом сказал журналистам посол Турции в Азербайджане Эркан Озорал.

Дипломат отметил, что факт того, что Армения до сих пор не передала Азербайджану минные карты, противоречит международному праву:

"Мы требуем, чтобы эти карты были предоставлены в кратчайшие сроки. С другой стороны, Турция оказывает поддержку Азербайджану в процессе разминирования освобожденных территорий. В настоящее время в этих районах находятся и турецкие саперы. Они вместе с азербайджанскими братьями занимаются восстановлением этих территорий. Мы также оказываем поддержку для повышения квалификации миноискателей как в Турции, так и в Азербайджане".