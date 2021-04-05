Президент Ильхам Алиев: Повсеместно должны быть современный менеджмент, управление

Там, где есть современный менеджмент, современное управление, честность, добросовестность, будет и результат.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи в видеоформате с Зауром Микаиловым в связи с назначением его председателем Открытого акционерного общества "Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана".

"Еще раз говорю, в последние годы эта отрасль всегда расценивалась мною как приоритетная, для ее развития была проделана очень большая работа, выделены крупные средства из государственного бюджета. Если бы эта работа не была проделана, то сегодня мы столкнулись бы с огромными проблемами. Однако мы не должны довольствоваться достигнутыми успехами, мы должны привнести в эту сферу современный менеджмент. Назначая вас на эту должность, я учитывал именно тот фактор, что повсеместно должны быть современный менеджмент, управление. Это демонстрируют проводимые мною в последнее время кадровые реформы. Там, где есть современный менеджмент, современное управление, честность, добросовестность, будет и результат. Назначая вас на эту должность и давая свои рекомендации, хочу выразить уверенность в том, что вы оправдаете это высокое доверие", - сказал глава государства.