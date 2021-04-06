Президент Ильхам Алиев: Нас глубоко волнует неравное и несправедливое распределение вакцин

Нас глубоко волнует неравное и несправедливое распределение вакцин между развивающимися и развитыми странами.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в видеообращении по случаю Всемирного дня здоровья.

"В нынешнем году Всемирный день здравоохранения посвящен теме "Построение более справедливого и более здорового мира". Важное значение в этом контексте имеет вопрос равного и справедливого распределения вакцин. Вместе с тем, нас глубоко волнует неравное и несправедливое распределение вакцин между развивающимися и развитыми странами. Некоторые страны закупают вакцины в разы больше необходимого. Понятно, что в таких условиях другие страны столкнутся с нехваткой вакцин.

Азербайджан, поддерживая справедливость в распределении вакцин, выдвинул в Совете ООН по правам человека проект резолюции под названием "Обеспечение равной, своевременной, универсальной доступности вакцин по приемлемым ценам для всех стран в борьбе с пандемией коронавируса". Резолюция была принята 23 марта этого года на основе консенсуса",- сказал глава государства.