Президент Ильхам Алиев: Только вместе мы справимся с пандемией и вернемся к нормальной жизни

Только вместе мы справимся с пандемией и вернемся к нормальной жизни.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в видеообращении по случаю Всемирного дня здоровья.

"Азербайджан, поддерживая справедливость в распределении вакцин, выдвинул в Совете ООН по правам человека проект резолюции под названием "Обеспечение равной, своевременной, универсальной доступности вакцин по приемлемым ценам для всех стран в борьбе с пандемией коронавируса". Резолюция была принята 23 марта этого года на основе консенсуса.

Азербайджан также явился одной из первых стран, присоединившихся к инициативе COVAX и поддержавших ее.

Мы и вся международная общественность ожидаем, что данная инициатива станет моделью сотрудничества и солидарности в борьбе с пандемией.

Только вместе мы справимся с пандемией и вернемся к нормальной жизни",- сказал Президент Ильхам Алиев.