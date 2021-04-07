https://news.day.az/politics/1331941.html Турция продолжает тесное сотрудничество с азербайджанскими братьями - Хулуси Акар
Турция продолжает тесное сотрудничество с азербайджанскими братьями - Хулуси Акар
Мы продолжаем тесное сотрудничество с азербайджанскими братьями.
Об этом министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сказал на открытии военной выставки в Анкаре, сообщает Day.Az.
"Наряду с разминированием в Карабахе, совместно с азербайджанскими братьями продолжается деятельность в сфере военного образования и учений", - сказал Акар.
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