Турция продолжает тесное сотрудничество с азербайджанскими братьями

Мы продолжаем тесное сотрудничество с азербайджанскими братьями.

Об этом министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сказал на открытии военной выставки в Анкаре, сообщает Day.Az.

"Наряду с разминированием в Карабахе, совместно с азербайджанскими братьями продолжается деятельность в сфере военного образования и учений", - сказал Акар.