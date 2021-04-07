Армения продолжает загрязнять приток Араза

Армения продолжает загрязнять реку Охчучай, которая протекает через Зангиланский район и впадает в реку Араз.

Как передает Day.Az, об этом сказал представитель Министерства экологии и природных ресурсов Мехман Набиев.

По его словам, проведенный в течение первых трех месяцев этого года мониторинг выявил, что содержание никеля, железа и медно-молибденового соединения в Охчучае многократно превышает норму.

"Беря начало в Зангезурском хребте, Охчучай протекает через Зангиланский регион и впадает в реку Араз. Отходы Каджаранского медно-молибденового очистного сооружения у истока этой реки, а также бытовые сточные воды сбрасываются в Охчучай. Это приводит к избытку соединений тяжелых металлов в реке. Мониторинг рек министерством показывает, что уровень загрязнения этой реки выше, чем у других приграничных рек. По данным мониторинга, проведенного в январе, феврале и марте, содержание никеля в этих реках было в 7 раз, железа - в 4 раза, а медно-молибденового состава - в 2 раза больше нормы", - отметил Набиев.

Он добавил, что в начале марта загрязнение Охчучая наблюдалось визуально.

"В тот период в бассейне реки была зафиксирована массовая гибель биоресурсов, в частности ценных видов форели. Реку продолжают загрязнять и в настоящее время. Увеличение производственной мощности месторождений Каджаран и Гафан многократно увеличило загрязнение реки. Такое трансграничное загрязнение приводит к загрязнению бассейна, что представляет серьезную угрозу для речных биоресурсов и экосистем", - подытожил Мехман Набиев.