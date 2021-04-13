Дело об «Искандерах» должно быть расследовано до конца

Факт применения против Азербайджана ОТРК "Искандер" под конец 44-дневной войны подтвердился после обнаружения агентством по разминированию АНАМА осколков с "обратным адресом" (код-индекс одной из запущенных ракет 9М723). Однако вопрос о том, кем же все-таки он был применен, требует тщательного расследования, а по его итогам безусловного наказания виновных.

Следует сказать, что Азербайджан явился первым из государств, созданных на развалинах бывшего СССР, в отношении которого были произведены пуски "Искандеров-М". В этой связи вспоминаются и события 20 января 1990 года, когда в отношении мирного населения Баку со стороны советской армии была проявлена беспрецедентная жестокость. Всплывают перед глазами кадры фотохроники геноцида в Ходжалы с участием 366-го российского полка. Виновные в этих чудовищных преступлениях не понесли до сих пор заслуженного наказания - Азербайджану не было оказано необходимого содействия в доведении дела правосудия до конца. Все это вызывает естественный вопрос: не являются ли эти факты звеньями одной цепи? Удастся ли наказать виновных в применении "Искандеров"? Будет ли в этот раз оказано Азербайджану содействие в наказании виновных?

Очень актуальны в этой связи заявления, прозвучавшие в ходе осмотра Президентом Ильхамом Алиевым открывшегося 12 апреля Парка военных трофеев. В парке помимо другой трофейной техники выставлены на обозрение те самые обнаруженные возле Шуши обломки "Искандеров". Президент резонно подчеркнул: "Откуда в армянской армии эти ракеты? Этих ракет быть не должно. Это уже наглядное свидетельство. Это свидетельство военного преступления Армении, и мы хотим получить ответ. Как это смертоносное оружие попало в руки Армении? Мы пока не получили ответа. Но мы получим. Пусть все придут и увидят, что Армения с помощью ракет "Искандер-М" пыталась разрушить Шушу, наш древний город. Им воспользовались после того, как мы освободили Шушу. У нас достаточно информации. Ждем официального комментария"..

Признание Пашиняна по поводу применения "Искандеров" вызвало протесты армянских радикалов, что привело к тому, что Пашинян "дал задний ход". При этом никто тогда не вспомнил, что еще до Пашиняна о применении "Искандеров" заявил армянский генерал Мовсес Акопян. Выражение армянским руководством сомнения относительно боеспособности российских ОТРК "Искандер-М" вызвало также недовольство в Москве, поскольку нанесло серьезный ущерб репутации российского оборонпрома.

Последние шоковые сообщения российских СМИ перекинули ответственность на Республику Армения и армянскую диаспору в России. Разобраться в этом не так просто, но попробуем осмыслить некоторые факты.

Известный российский военный эксперт Павел Фельгенгауэр считает вероятным наличие у Республики Армения неэкспортных вариантов "Искандера", поскольку в том момент сочли, что нет необходимости нарушать производственный процесс и делать экспортный вариант. Просто в Республику Армения поставили "Искандер-М".

Что такое ОТРК "Искандер"? По российской военной терминологии это - ракетное вооружение, предназначенное для поражения целей противника на оперативную глубину до 500 км относительно линии фронта. Комплекс состоит из средства-носителя на самоходной или буксируемой платформе, оперативно-тактической ракеты (или двух таких ракет) на направляющей машине, а также возимого запаса ракет на транспортно-заряжающих машинах, прицепах или трейлерах, системы наведения, аппаратуры связи и обслуживающей аппаратуры. Оперативно-тактическая российская ракета с дальностью до 500 км была разработана коломенским КБ "Машиностроение" и поставлена на вооружение в 2004 г. Радиус поражения экспортной версии ниже - 280 км. "Искандер-М" способен поражать цели с точностью до 2 м. Экспортная версия установки - с точностью около 20 м. Кроме того, "Искандер-М" "заряжается" двумя ракетами, а модификация для зарубежья - одной.

Несколько дней назад российские СМИ объявили, что департамент военной контрразведки Федеральной службы безопасности России начал расследование в отношении появления у Республики Армения неучтенных "Искандеров-М" и применения их в Нагорном Карабахе. По их мнению, боевые ракеты повышенного радиуса действия, категорически запрещенные международным правом и российским законодательством к экспорту, якобы продавались преступной группировкой со складов поставщикам, которые незамедлительно переправляли свой улов в Армению.

По озвученной в СМИ версии, для преступного деяния армянской диаспорой юга России был даже специально приобретен транспортный самолет Ил-76, при помощи которого и осуществлялась преступная перевалка грузов. Следы преступления, совершенного известной этнической группировкой, обнаружены в Москве, Санкт-Петербурге, Хабаровске, Орловской и Тульской областях, Красноярске и Краснодаре др. регионах России.

То, что из России в Армению регулярно совершались поставки вооружений, в том числе во время 44-дневной войны, не секрет. В те дни азербайджанская пресса публиковала графики и маршруты полетов грузовых самолетов из различных городов России в Ереван. Об официальных поставках говорить не стоит. Владимир Путин неоднократно заявлял, что Москва полностью выполняла обязательства в рамках военно-технического сотрудничества с Ереваном: "Уверяю вас, Армения не чувствовала себя брошенной, забытой. И Россия сделала все, чтобы этого не было". Поставки вооружения Республике Армения признает и ее экс-посол в России Степан Григорян: "Россия не помогла в войне. Какие-то минимальные поставки вооружения были, как говорят наши военные. Но глобально не помогла".

Однако, заслуживает внимания российская информация о преступных закупках вооружений с военных складов и предприятий армянской диаспорой и незаконная переправка этих вооружений в Армени.. В то же время тщательно следует проверить версию о закупке армянской диаспорой и отправке в Ереван "Искандеров", поскольку возможность "проворачивания" подобной операции представляется минимальной. Кроме того, привлекает внимание отсутствие заявлений официальных лиц России по данному поводу. Тут хотелось бы еще раз процитировать Президента: "Как это смертоносное оружие попало в руки Армении? Мы пока не получили ответа. Но мы получим".

Очень важно, чтобы Россия пересмотрела принципы военно-технического сотрудничества с такой агрессивной, не выполняющей договоренностей и занимающейся контрабандой оружия страной, как Армения. В первую очередь, необходимо отозвать ОРТК "Искандер", уже переданный Еревану, пока армянская сторона не втянула Москву в очередной международный скандал и не поставила ее имидж под сомнение.

После сообщений российских СМИ о незаконной поставке "Искандеров-М" в Республику Армения всплыл вопрос о срочном визите в Москву Никола Пашняна. Накануне своего визита в Москву и встречи с российским президентом Владимиром Путиным Пашинян подчеркнул, что Республика Армения ориентирована на широкое и долгосрочное военно-техническое сотрудничество с Россией, что, по его словам, вытекает из долгосрочных стратегических интересов двух стран. Армения крайне заинтересована в поставках российского оружия и, в частности, истребителей Су-30СМ.

В этой связи следует подчеркнуть, что сегодняшняя ситуация в демилитаризованной Армении позволяет говорить о долгосрочном мире на Южном Кавказе, тогда как планы по ее перевооружению и восстановлению ее армии на фоне реваншистских голосов армянских радикалов и диаспоры могут поставить регион на грань нового вооруженного конфликта.

Новые поставки вооружения Республики Армения, воссоздание армянской армии могут поставить под вопрос достижение целей Трехстороннего заявления от 9 (10) ноября 2020 года, разблокирования коммуникаций, мирного экономического развития региона.

Намик Алиев,

доктор юридических наук, профессор, руководитель кафедры Академии Государственного управления при Президенте АР