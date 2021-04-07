"Искандеры" не купишь на черном рынке, нужно расследование!

Наблюдаемая ситуация с Искандерами скандальная по своей сути. Она стала большой неожиданностью не только для Армении, но и для ее стратегического союзника России, которая является производителем и поставщиком этих вооружений.

Об этом сказал в беседе с Day.Az известный азербайджанский политический аналитик Тофик Аббасов.

Несколько лет назад в Армении устроили помпезный парад, на котором демонстрировали "Искандеры". Это было рассчитано на эдакий пиар-эффект, поскольку руководство и военное ведомство этой страны прекрасно сознавали, что Азербайджан полностью готов не только к отражению атак, но и проведению антитеррористической контрнаступательной операции. Поэтому армянские руководители и военоначальники пытались произвести впечатление и заставить Баку отказаться от освобождения своих территорий. Но, как показало время, все эти сотрясения воздуха, все эти угрозы, заявления главы МО Тонояна о новой войне и новых территориях - все оказалось пустым звоном, и армяне, как всегда, попали пальцем в небо. Контрнаступательная операция дала эффект, она была проведена эффектно, четко, правильно, с соблюдением всех международных норм ведения войны.

Теперь, когда война завершена, остается еще много работы. Потому что война бывает сопряжена с преступлениями. Все виды преступлений, которые только можно вообразить, которые имеются и учтены правоведами мирового сообщества, были преднамеренно осуществлены Арменией на азербайджанской земле и против азербайджанского народа. Это этнические чистки, преступления против человечности и так далее.

Идет поствоенная напряженная работа, и в этом контексте важная находка неподалеку от Шуши, безусловно, доказывает наличие еще одного преступления. И тут встает вопрос - насколько об этом были осведомлены российские военные власти и политические круги? После Второй мировой войны ракеты такого типа практически не использовались в других конфликтах, разве что Садам Хусейн пытался пугать ракетами СКАД Израиль и в тяжбе между Кувейтом и Саудовской Аравией применялись ракеты старой модификации СКАД. Какие-то срабатывали, какие-то нет.

Но в данном случае скандальная история с "Искандерами" показала, что армянами эти ракеты были использованы. Серж Саргсян в своем интервью армянскому телеканалу признался, что они были использованы, но вменял в виду Николу Пашиняну медлительность, мол, нужно было использовать их в первые же дни войны.

На мой взгляд, в данном случае имела место контрабанда. Если российская сторона официально не поставляла Армении эти вооружения, значит, они были доставлены в страну обходным путем, где были задействованы и погранвойска, и ФСБ. Прямой границы между РФ и Арменией нет, и ракеты были доставлены либо по воздуху, либо обходным путем. В принципе, это сейчас не имеет никакого значения. Азербайджанская сторона однозначно доказала, что армянские военные совершили еще одно тяжкое военное преступление против Азербайджана, и благо, что ракеты не сработали на полную мощность. И когда Пашинян в своем откровении сказал, что ракеты "Искандер" использовали свой боевой запал на 10-20 процентов, он фактически раскрыл то, что произошло на самом деле. Этим он задел самолюбие российских специалистов, российского ВПК, доказав, что не всегда можно полагаться на ту продукцию, которую поставляет на внешние рынки российский военно-промышленный комплекс.

Безусловно, в этих процессах прослеживается активная роль российского армянства. Они помогали финансовыми средствами, другими ресурсами. Я также не исключаю, что влиятельные российские армяне использовали свои каналы для того, чтобы поставить незаконное оружие армянской стороне. Стране, официально проводящей фашистскую человеконенавистническую политику, политику мракобесия, поставлять такие опасные виды вооружений недопустимо. Потому что неадекватные силы, установившие памятник Нжде в Ереване, пропагандируют ненависть, политику отчуждения, творят зло и угрожают своим соседям.

Факт в том, что это оружие появилось у армян и они использовали его. Ответственность за эту гнусную операцию падает и на российских политиков и даже на официальные структуры РФ. Потому что если в стране производится подобное вооружение, оно должно быть на контроле и, безусловно, за подобные нарушения должны нести ответственность конкретные люди. Это ведь не автомат Калашникова, который можно приобрести на черном рынке в каком-нибудь Армавире с армянским большинством. Производство, хранение, перемещение такого вооружения, как "Искандер", должно быть в обязательном порядке под жестким контролем. Так что в данном случае, на мой взгляд, официальная Москва в не меньшей степени, чем ее сателлит Армения, несет ответственность за то, что враг пытался уничтожить город Шушу.

Шуша была освобождена путем молниеносной уникальной операции азербайджанского спецназа, противостоявшего со стрелковым оружием хорошо вооруженному армянскому сброду. Благодаря четким действиям азербайджанских воинов Шуша уцелела.

Российская сторона пока что не высказала должной реакции на ситуацию. Думаю, в такой ситуации прятать голову в песок это не самый лучший выход. Споуксмен российского президента Песков сказал о том, что он не располагает информацией. Но это не тот случай, когда можно ограничиться такими обтекаемыми формулировками. Когда речь идет о таких серьезных эксцессах, которые рассматриваются уже на уровне громкого скандала и имеют большой резонанс не только в Азербайджане и на Кавказе, но и во многих странах мира, за это нужно нести ответственность и адекватно на это реагировать.

В Азербайджане имеется очень профессиональный и хорошо укомплектованный пласт специалистов по части конвенционных вооружений, мин. Сейчас они используют весь свой потенциал для того, чтобы провести "разбор полетов", показать, о чем идет речь и как следует на это реагировать.

В отличие от Армении, где структура, подобная АНАМА, не является автономной, у нас это независимая структура, имеющая разветвленные связи с зарубежными коллегами и международными организациями. Стоит обратить внимание на то, по какой схеме движемся мы и по какой армяне. Мы и в этом вопросе практически создали структуру, которая сотрудничает с азербайджанским правительством и является его партнером, но одновременно взаимодействует с иностранными смежными структурами, международными организациями, работающими под эгидой ООН. Все, что касается разминирования, является головной болью не только для нас, потому что иностранные компании рвутся сейчас работать на освобожденных территориях, а отсутствие четких карт минных полей затягивает эти процессы. Кроме того, от мин продолжают гибнуть люди, и это военное преступление.

Российская сторона, сопредседатели МГ ОБСЕ, которые всегда выступают неуместно, могли бы хотя бы в таком вопросе показать свою дееспособность, потребовать от армянской стороны предоставления Азербайджану минных карт и показать, что на что-то годятся.

Москва, как главный патрон Армении, как ее стратегический союзник и военно-технический партнер, должна вести себя иначе. Нужно принести извинения, нужно поставить вопрос на четкий и серьезный следственный уровень, выявить и наказать виновных.

Позиция же Баку очень здравая, рассудительная и основанная на международном праве. Думаю, азербайджанская сторона доведет этот вопрос до логического конца.

Лейла Таривердиева