Генпрокурор России прибыл с официальным визитом в Баку

Генеральная прокуратура Азербайджана продолжает эффективную деятельность в направлении установления деловых и дружеских отношений в сфере борьбы с преступностью с рядом международных и региональных организаций, а также с прокуратурами и другими органами уголовного преследования зарубежных стран.

Как передает в четверг Day.Az со ссылкой на Генпрокуратуру Азербайджана, по приглашению генерального прокурора Азербайджана Кямрана Алиева генеральный прокурор России Игорь Краснов восьмого апреля прибыл с официальным визитом в Баку.

Руководители обеих структур обсудят различные аспекты двустороннего сотрудничества, перспективы совместной работы по наиболее актуальным вопросам прокурорской деятельности. Также ожидается подписание ряда двусторонних документов.

Общественность будет регулярно информироваться о деталях визита.