Председатель Генассамблеи ООН посетил могилу Общенационального лидера Гейдара Алиева

Председатель Генеральной ассамблеи ООН Волкан Бозкыр посетил могилу Общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, сообщает Day.Az.

Затем в Аллее шехидов в Баку были возложены венки к комплексу "Вечный огонь" и монументу в память о турецких солдатах.