https://news.day.az/politics/1332467.html Председатель Генассамблеи ООН посетил могилу Общенационального лидера Гейдара Алиева - ФОТО
Председатель Генассамблеи ООН посетил могилу Общенационального лидера Гейдара Алиева - ФОТО
Председатель Генеральной ассамблеи ООН Волкан Бозкыр посетил могилу Общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, сообщает Day.Az.
Затем в Аллее шехидов в Баку были возложены венки к комплексу "Вечный огонь" и монументу в память о турецких солдатах.
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