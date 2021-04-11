Большие беды и разрушения принес карабахский конфликт на азербайджанские земли, и сейчас Азербайджан переходит к новому этапу своего развития.

Об этом Trend сказал директор Агентства информации и массовых коммуникаций при Администрации президента Узбекистана Асаджон Ходжаев, передает Day.Az.

По его словам, на освобожденных территориях Азербайджана предстоит большая работа, связанная со строительством и восстановлением инфраструктуры.

"Здесь практически все разрушено, за исключением одной мечети, и все мировое сообщество должно обратить на это внимание" - заметил Асаджон Ходжаев.

Он отметил, что на лицах жителей, которые постепенно возвращаются сюда, заметна радость.

Директор агентства заявил, что страны Тюркского совета будут активно участвовать в восстановлении и строительстве на освобожденных территориях, кроме того, Узбекистан предложил свою помощь в развитии инфраструктуры этих земель.

"В данный момент мы определяем со специалистами перечень объектов, в восстановлении которых мы будем участвовать, и насколько мне известно, имеется договоренность о строительстве одной школы, которая будет передана в качестве дара от Узбекистана азербайджанскому народу", - сказал Асаджон Ходжаев.

Директор агентства сообщил, что перечень таких объектов определяется и согласовывается, и скоро будут видны плоды этого сотрудничества. "Самое главное, что на земли Карабаха пришел мир", - подчеркнул он.