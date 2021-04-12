Депутат Севиль Микаилова вновь встретилась со своими избирателями в Хачмазе

Депутат Милли Меджлиса (парламента) от 56-го Хачмазского сельского избирательного округа Севиль Микаилова вновь побывала в Хачмазе, сообщает Day.Az.

В этот раз депутат встретилась с жителями села Узуноба.

Обращения жителей на встрече были в основном по поводу социальных проблем. Большинство обращений были решены на месте, а для всестороннего рассмотрения и скорого решения других вопросов, требующих времени, были предприняты соответствующие шаги

Пришедшим на прием гражданам депутат Севиль Микаилова порекомендовала соблюдать правила карантина, активно участвовать в процессе вакцинации, проводимой в стране.

Избиратели, пришедшие на встречу с депутатом, выразили Севиль Микаиловой признательность за то, что она держит их проблемы в фокусе внимания и старается их решить.