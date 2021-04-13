В Милли Меджлисе сегодня рассмотрят 9 вопросов

Сегодня Милли Меджлис (парламент) Азербайджана проведет очередное пленарное заседание, на котором рассмотрит девять вопросов, сообщает Day.Az.

Будут рассмотрены следующие вопросы:

- годовой отчет Счетной палаты;

- законопроект о внесении изменений в закон "Об исполнении" (третье чтение);

- законопроект о внесении изменений в Кодекс об административных проступках (второе чтение);

- законопроект о внесении изменений в закон "Об увековечивании памяти шехидов и льготах семьям шехидов" (второе чтение);

- законопроект о внесении изменений в закон "О ветеранах" (второе чтение);

- законопроект о внесении изменений в закон "Об индивидуальном учете в системе государственного социального страхования" (второе чтение);

- законопроект о внесении изменений в Трудовой кодекс (второе чтение);

- законопроект о внесении изменений в закон "О прокуратуре" (первое чтение);

- законопроект о внесении изменений в закон "О прохождении службы в органах прокуратуры" (первое чтение).