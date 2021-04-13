Президент Ильхам Алиев: Сооружая гигантские укрепления, оборонительные линии, армяне хотели навсегда оставить эти территории под оккупацией

Азербайджан всегда занимал конструктивную позицию. Как я всегда отмечал на встречах с бывшими коллегами, послами Минской группы, мы всегда были заинтересованы в поиске путей решения конфликта. Потому что мы сторона, страдающая от конфликта.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев на проходящей в Университете АДА конференции под названием "Новый взгляд на Южный Кавказ: постконфликтное развитие и сотрудничество".

"Я чувствовал, что Армения не желает решения конфликта. Они говорят, что, якобы, хотят этого. Однако увиденное нами после освобождения этих территорий свидетельствует о том, что они делали все возможное, чтобы конфликт не был решен. Нам стало ясно, что сооружая гигантские укрепления, оборонительные линии, расходуя на это миллионы долларов, они хотели навсегда оставить эти территории под оккупацией", - подчеркнул глава государства.