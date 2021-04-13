Президент Ильхам Алиев: С первых же дней реконструкции мы пригласили итальянские компании

Мы рассматриваем визит итальянской делегации на освобожденные территории как еще один знак поддержки.

Об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на конференции под названием "Новый взгляд на Южный Кавказ: постконфликтное развитие и сотрудничество", сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Наши политические отношения замечательны. Мы продолжаем крепкое сотрудничество, и это сотрудничество было проверено во время конфликта. Визит итальянской делегации на освобожденные территории рассматривается нами как еще один знак поддержки. С первых же дней реконструкции мы пригласили итальянские компании. Мы пригласили их через посольство Италии. У нас были предыдущие контакты, потому что итальянские компании реализовывали здесь большие проекты - проекты в сферах нефтехимии, нефтепереработки, строительства, архитектуры. И мы хотим расширить присутствие итальянских компаний. Как я сказал после войны, мы будем приглашать компании из дружественных стран. И это естественно, потому что период войны был для нас своеобразным указанием "кто есть кто". Война прояснила все", - сказал глава государства.

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