В Азербайджане будет проведен 50-летний юбилей военного лицея имени Джамшида Нахчыванского

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение о проведении 50-летнего юбилея военного лицея имени Джамшида Нахчыванского.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

В документе говорится, что в 2021 году исполняется 50 лет с начала деятельности военного лицея имени Джамшида Нахчыванского.

Военный лицей имени Джамшида Нахчыванского был создан по личной инициативе и под непосредственным руководством общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева. Это учебное заведение, о котором великий лидер проявлял заботу и уделял особое внимание, за прошедший период проявило исключительные заслуги в области подготовки национальных профессиональных военных кадров в республике, сыграло важную роль в повышении престижа военной профессии в обществе и неуклонном росте числа молодых людей, посвятивших свою жизнь военному делу. Воспитанники лицея внесли ценный вклад в формирование и укрепление Вооруженных сил независимого Азербайджана, всегда были на передовой в боях за восстановление территориальной целостности страны. Проявив большое мужество, они были удостоены званий "Герой Отечественной войны" и "Национальный герой Азербайджана", награждены орденами и медалями. Выпускники военного лицея продолжают с честью выполнять свой долг перед Родиной. В настоящее время большинство офицеров в Вооруженных силах Азербайджана являются выпускниками военного лицея имени Джамшида Нахчыванского.

Согласно распоряжению, министерству обороны поручено подготовить и осуществить план мероприятий в связи с 50-летием военного лицея имени Джамшида Нахчыванского.

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из этого распоряжения.