Упрощаются визовые процедуры для иностранцев в связи с Гран-при Азербайджана Формулы-1

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу подписал распоряжение об упрощении визовых процедур для иностранцев и лиц без гражданства, которые прибудут в страну в связи с организацией и проведением соревнований Гран-при Формулы-1 2021 года.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Согласно распоряжению, прибывающие в Азербайджан в связи с организацией и проведением соревнований Гран-при Формулы-1 2021 года иностранцы и лица без гражданства с первого мая по 15 июня смогут получить визы в международных аэропортах Азербайджана, представив один из нижеуказанных документов:

- карточку аккредитации компании Formula One Management Limited и Международной автомобильной федерации, являющихся международными организаторами соревнований Формулы-1, подтверждающую аккредитацию согласно соответствующим правилам;

- карточку аккредитации, подтверждающую аккредитацию Операционной компании Baku City Circuit.

Министерству иностранных дел Азербайджана поручено информировать компанию Formula One Management Limited и Международную автомобильную федерацию об упрощении визовых процедур для иностранцев и лиц без гражданства, которые прибудут в Азербайджан в связи с соревнованиями Гран-при Формулы-1 2021 года и обеспечить размещение этой информации на интернет-ресурсах министерства, а также посольств и консульств Азербайджана в зарубежных странах.

Государственной миграционной службе поручено информировать авиакомпании, выполняющие полеты в Азербайджан, об упрощении визовых процедур для иностранцев и лиц без гражданства, которые прибудут в нашу страну в связи с соревнованиями Гран-при Формулы-1 2021 года.