Будет проведен 100-летний юбилей Азербайджанского государственного педагогического университета

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу подписал распоряжение о проведении 100-летнего юбилея Азербайджанского государственного педагогического университета.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Согласно документу, в целях обеспечения проведения 100-летнего юбилея Азербайджанского государственного педагогического университета министерству образования поручено подготовить и осуществить план соответствующих мероприятий.

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.