https://news.day.az/politics/1334906.html Будет проведен 100-летний юбилей Азербайджанского государственного педагогического университета - Распоряжение Президента Ильхама Алиева
Будет проведен 100-летний юбилей Азербайджанского государственного педагогического университета - Распоряжение Президента Ильхама Алиева
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу подписал распоряжение о проведении 100-летнего юбилея Азербайджанского государственного педагогического университета.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Согласно документу, в целях обеспечения проведения 100-летнего юбилея Азербайджанского государственного педагогического университета министерству образования поручено подготовить и осуществить план соответствующих мероприятий.
Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.
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