Пашиняна унизили на кладбище

Поездка премьер-министра Армении Никола Пашиняна в субботу в Вайоцдзорскую область не обошлась без инцидентов.

В рамках визита Пашинян решил почтить память армянских солдат, ликвидированных в ходе 44-дневной войны в Карабахе. Однако один из местных жителей не позволил ему подойти и возложить цветы на могилу его родственника.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, видео с этим инцидентом опубликовало агентство News.am.

"Вы не имеете никакого отношения к могиле моего брата. Это - могила моего брата, я имею на это право, а вам не позволю...", - сказал мужчина премьер-министру Армении.

Пашинян предпринял еще одну попытку подойти к могиле и заговорить с мужчиной. Однако гражданин вновь не подпустил его, добавив, что никто не помог ему найти тело брата. Власти только мешали, добавил он.

Премьеру доложили, что погибший приходится гражданину шурином. После этого Пашинян, обратившись к мужчине, попрощался с ним.

Примечательно, что этого инцидента нет на записях, опубликованных пресс-службой главы правительства.

Напомним, премьер-министр Армении Никол Пашинян 17 апреля посетил Вайоцдзорскую область. Он побывал в общинах Ринд, Заритап, Хндзорут и Гетап, пообщался с местными жителями, рассказал о ситуации в стране, о путях преодоления последствий войны в Карабахе, перспективах экономического развития Армении.