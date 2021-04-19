https://news.day.az/politics/1335246.html Назначены новые послы Азербайджана в ряде стран - Распоряжение Президента Ильхама Алиева
Назначены новые послы Азербайджана в ряде стран - Распоряжение Президента Ильхама Алиева
Президент Азербайджана Ильхам Алиев 19 апреля подписал распоряжение о назначении Заура Рашид оглу Ахмедова чрезвычайным и полномочным послом Азербайджана в Швеции.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Другим распоряжением главы государства Эльдар Надир оглу Салимов назначен чрезвычайным и полномочным послом Азербайджана в Иордании.
Еще одним распоряжением Президента Ильхама Алиева Гусейн Джалал оглу Гусейнов назначен чрезвычайным и полномочным послом Азербайджана в Болгарии.
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