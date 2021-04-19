19 апреля завершилась поездка израильских журналистов в Агдам, передает Day.Az со ссылкой на Карабахское бюро Trend.

В ней принимали участие корреспондент газеты Israel Hayom Дин Шумел Элмас и политический обозреватель изданий The Jerusalem Post и The Jewish Press Арье Гут.

Израильские журналисты посетили Джума-мечеть в Агдаме, осмотрели руины Драматического театра и ознакомились с последствиями армянского вандализма в Музее хлеба и на территории, называемой "Имарет".

На 20 апреля запланирована их поездка в Физули, Зангилан и Губадлы.